Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Sportlerheim

Schleiden-Oberhausen (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (9. Oktober), 18 Uhr, bis Montag (13. Oktober), 16 Uhr wurde in ein Sportlerheim in der Straße An der Olef in Schleiden-Oberhausen eingebrochen. Dabei wurde die Eingangstür zum Gebäude gewaltsam aufgebrochen. Dabei wurde der Türrahmen erheblich beschädigt. Im Gebäude wurden zudem weitere Türen aufgehebelt. Aus dem Sportlerheim wurden ein Beamer, Lautsprecher sowie alkoholische Getränke entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Euro-Betrag. Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 7990 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

