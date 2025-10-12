Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (346/2025) Großbrand zerstört Lebensmitteldiscounter in Osterode - Feuer verursacht Schaden in Millionenhöhe, Brandursache noch unklar, Ermittlungen dauern an

Göttingen (ots)

Osterode, Am Posthof

Sonntag, 12. Oktober 2025, gegen 04.50 Uhr

OSTERODE (jk) - In Osterode (Landkreis Göttingen) ist am Sonntagmorgen (12.10.25) ein Lebensmitteldiscounter durch ein Feuer komplett zerstört worden. Menschen wurden nicht verletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden in Millionenhöhe. Die Ursache des Großbrandes ist unklar. Wegen der laufenden Lösch- sowie auch Abbrucharbeiten war es Ermittlern bislang nicht möglich, die unmittelbare Brandstelle für die notwendigen Untersuchungen zu betreten. Die Ursachenermittlungen sollen nach jetzigem Stand voraussichtlich am Montag (13.10.25) beginnen. Der Brandort wurde zunächst beschlagnahmt.

Mehrere Zeugen hatten am Sonntagmorgen gegen 04.50 Uhr unabhängig voneinander gemeldet, dass der Supermarkt an der Straße "Am Posthof" in der Osteroder Innenstadt brennen würde. Als die erste Streifenwagenbesatzung der Polizei nur wenige Minuten später vor Ort eintraf, hatte sich das Feuer bereits vom hinteren Gebäudeteil über den Dachstuhl ausgebreitet. Bereits kurz danach stand der gesamte Markt in Vollbrand. Angrenzende Häuser wurden vorsorglich vorübergehend evakuiert.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Löscheinsatz. Die rund 170 Einsatzkräfte aus Osterode, Lasfelde, Herzberg, Freiheit, Bad Grund und Schwiegershausen konnten durch ihr schnelles, professionelles Handeln und u. a. durch den Einsatz von drei Drehleitern letztlich ein Übergreifen auf andere Gebäude verhindern. An den benachbarten Berufsbildenden Schulen wurden aber infolge der extremen Hitzeentwicklung mehrere Fenster beschädigt. Der Supermarkt selbst konnte trotz der umfangreichen Löscharbeiten nicht mehr gerettet werden. Er brannte vollständig nieder. Für die Sicherstellung der Löschwasserversorgung war die Bahnstrecke Herzberg-Braunschweig für rund zwei Stunden gesperrt.

Das Ereignis erzeugte reges öffentliches Interesse. Um Passanten und Schaulustige fernzuhalten, musste die Polizei den Bereich um den Brandort weiträumig absperren. Für die Dauer der Löscharbeiten und Einsatzmaßnahmen waren zudem angrenzende Straßen sowie Teile des Innenstadtrings bis zum Sonntagmittag ebenfalls gesperrt.

Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter Telefon 05522/508-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell