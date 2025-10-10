Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (345/2025) Vermisster 14-Jähriger aus Hann. Münden in Göttingen angetroffen - Öffentlichkeitsfahndung eingestellt

Göttingen (ots)

HANN: MÜNDEN/GÖTTINGEN (jk) - Der seit Donnerstag vermisst gewesene 14-Jährige aus Hann. Münden (Landkreis Göttingen), ist am frühen Freitagabend (10.10.25) im Stadtgebiet von Göttingen angetroffen worden.

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem Schüler ist damit eingestellt. Die entsprechende Pressemitteilung Nr. 344 vom heutigen Tage wurde soeben aus dem Presseportal entfernt.

