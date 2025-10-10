POL-GÖ: (345/2025) Vermisster 14-Jähriger aus Hann. Münden in Göttingen angetroffen - Öffentlichkeitsfahndung eingestellt
Göttingen (ots)
HANN: MÜNDEN/GÖTTINGEN (jk) - Der seit Donnerstag vermisst gewesene 14-Jährige aus Hann. Münden (Landkreis Göttingen), ist am frühen Freitagabend (10.10.25) im Stadtgebiet von Göttingen angetroffen worden.
Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem Schüler ist damit eingestellt. Die entsprechende Pressemitteilung Nr. 344 vom heutigen Tage wurde soeben aus dem Presseportal entfernt.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Göttingen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jasmin Kaatz
Otto-Hahn-Straße 2
37077 Göttingen
Telefon: 0551/491-2017
Fax: 0551/491-2010
E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-goe.polizei-nds.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell