Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (342/2025) Vermisster 16-Jähriger meldet sich eigenständig bei der Polizei - Öffentlichkeitsfahndung eingestellt

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (jk) - Der seit Mittwochnacht vermisst gewesene 16-Jährige aus dem Göttinger Stadtteil Nikolausberg (wir berichteten), hat sich am Donnerstagvormittag (09.10.25) eigenständig bei der Göttinger Polizei gemeldet.

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem Jugendlichen ist damit eingestellt. Die dazugehörige Pressemitteilung (Nummer 340 vom 08.10.25) mit dem Foto des Göttingers wurde aus dem Presseportal entfernt.

Wir bedanken uns bei allen Bürgerinnen und Bürgern, die uns durch Hinweise bei der Suche unterstützt haben.

