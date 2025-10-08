Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (341/2025) Göttingen: Einbruch in Esso-Tankstelle an der Kasseler Landstraße, Zigaretten und Geld gestohlen, Täter entkommen in grauem Kombi, Zeugen gesucht!

Göttingen (ots)

Göttingen, Kasseler Landstraße, Esso-Tankstelle Mittwoch, 8. Oktober 2025, zwischen 01.00 und 02.00 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Durch die gewaltsam geöffnete gläserne Eingangstür sind Einbrecher Mittwochnacht (08.10.25) gegen 01.00 Uhr in den Verkaufsraum einer Esso-Tankstelle an der Göttinger Kasseler Landstraße eingedrungen und haben in der Folge offenbar gezielt eine größere Menge Zigaretten und Bargeld gestohlen.

Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro.

Anschließend flüchteten die Täter mitsamt Beute in einem grauem Kombi unbekannten Typs in Richtung der nahegelegenen Autobahn 7.

Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen unter Telefon 0551/491-2115 der Polizei Göttingen mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell