POL-GÖ: (343/2025) Störaktion während Sitzung von "Bündnis 90/Die Grünen"-Parteimitgliedern: Göttinger Staatsschutz ermittelt wegen Beleidigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung

Göttingen (ots)

Göttingen, Wendenstraße

Donnerstag, 9. Oktober 2025, zwischen 19.40 und 20.40 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Über einen Zeitraum von geschätzt 45 Minuten haben fünf dunkel gekleidete Jugendliche am Donnerstagabend (09.10.25) in der Göttinger Wendenstraße eine Sitzung von vier Parteimitgliedern von "Bündnis 90/Die Grünen" gestört. Im Zusammenhang mit den Aktionen hat das Staatsschutzkommissariat Ermittlungen wegen Beleidigung sowie versuchter gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Den Aussagen der betroffenen Mitglieder zufolge, tauchten die Störer etwa gegen 19:40 Uhr vor dem Büro des Kreisverbands auf. Die mit dunklen Kapuzenpullovern gekleideten Jugendlichen klopften von außen mehrfach gegen die Schaufensterscheiben und riefen nach ersten Angaben eines der Betroffenen lautstark "Fuck Grüne" und "Ihr Spinner". Einer von ihnen soll hierbei auf einem Mobiltelefon das Logo der AfD gezeigt haben.

Als der spätere Meldende versucht habe, die jungen Männer zu fotografieren, hätten sich diese kurzzeitig entfernt, seien jedoch anschließend zurückgekehrt, um ihr Treiben fortzusetzen.

Nach Ende der Sitzung verließen die Parteimitglieder etwa gegen 20.30 Uhr das Büro. Die unbekannten Störer hätten zu diesem Zeitpunkt an der Einmündung Wendenstraße/Obere Karspüle gestanden. Beim erneuten Versuch, sie zu fotografieren, habe einer der Jugendlichen ein Bügelbrett vom Sperrmüll genommen und dies aus größerer Entfernung in Richtung der Parteimitglieder geworfen. Der Gegenstand sei etwa einen Meter von der Gruppe aufgeschlagen. Verletzt wurde niemand.

Die Angreifer ergriffen anschließend in Richtung Obere Karspüle die Flucht. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge sollen alle etwa 16 bis 20 Jahre alt und dunkel gekleidet gewesen sein, u. a. mit schwarzen Kapuzenpullovern.

Ein Parteimitglied informierte im Anschluss die Polizei. Die daraufhin nach den geflüchteten Jugendlichen eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Zeugen des Vorfalls am Parteibüro in der Wendenstraße sowie Personen, die die unbekannte Gruppe gesehen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden.

