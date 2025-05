Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Brand in Patientenzimnmer

Soest (ots)

Am gestrigen Abend wurden Feuerwehr und Polizei gegen 20:45 Uhr zum Marienkrankenhaus gerufen. Dort hatte in einem Patientenzimmer die Brandmeldeanlage ausgelöst. Eine 70-jährige Patientin, die sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, hatte auf einem Tisch in dem Zimmer Papiertaschentücher angezündet. Ein Mitarbeiter, der nach der Alarmauslösung sofort in das Zimmer lief, konnte das entzündete Papier mit einer Wasserflasche löschen, bevor die Feuerwehr eintraf. Die Patientin, die sich allein in dem Zimmer befand, erlitt nach ersten Erkenntnissen eine Rauchgasintoxikation und wurde entsprechend behandelt. Gebäudeschaden ist nicht entstanden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell