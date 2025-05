POL-SO: Diebstahl von Baumaschinen

Anröchte (ots) - In der Zeit zwischen dem 24.Mai, 12 Uhr und dem 26. Mai, 7 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen Kindergarten in der Straße Im Hagen ein. Aufgrund einer Neubaumaßnahme befinden sich die Räumlichkeiten des Kindergartens derzeit in Containern. Die Unbekannten schlugen die Scheiben eines Containers ein, um in das Innere zu gelangen und entwendeten Tablets, einen Laptop und Digitalkameras. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort und führte eine ...

