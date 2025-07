POL-WAF: Ahlen. Brand in Dachgeschoss

Warendorf (ots) - Ein unbekannter Mann hat am Freitag (27.07.2025, 14.25 Uhr) versucht eine Getränkedose in einem Supermarkt Am Röteringshof in Ahlen zu stehlen. Nachdem ihn zwei Mitarbeiterinnen damit konfrontierten, flüchtete er und schubste die beiden Frauen massiv zur Seite, beide stürzten und verletzten sich leicht. Rettungskräfte behandelten die beiden vor Ort, der Täter flüchtete. Er wird wie folgt ...

mehr