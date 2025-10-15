PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zeugen verhindern Dieseldiebstahl

Euskirchen-Großbüllesheim (ots)

Am Dienstagabend (14. Oktober) beobachteten drei aufmerksame Zeugen um 19.45 Uhr auf einem Firmengelände in der Barentsstraße in Euskirchen-Großbüllesheim drei Männer (21, 23 und 35 Jahre) dabei, wie sie von einer dort abgestellten Planierraupe Dieselkraftstoff abpumpten. Die Männer, die mit einem Pkw auf das umfriedete Gelände gelangten, füllten den Kraftstoff offenbar mit Hilfe eines Schlauchs in mehrere Kanister um. Die Zeugen hatten die Tat beobachtet und umgehend die Polizei verständigt. Um eine Flucht der Männer zu verhindern, verschlossen sie den Bauzaun des Firmengeländes und hielten die drei Männer bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest. Einer der Männer versuchte sich zwischenzeitlich in einer mobilen Toilettenkabine zu verstecken, konnte dort jedoch von den Polizeibeamten aufgefunden werden. In dem Fahrzeug der Männer fanden die eingesetzten Polizeibeamten insgesamt vier mit Diesel befüllte Kanister sowie diverses Werkzeug. Das Fahrzeug von den Männern sowie der entwendete Dieselkraftstoff wurden sichergestellt. Die drei Männer wurden zur Polizeiwache nach Euskirchen gebracht, um ihre Personalien zu überprüfen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen eingeleitet.

