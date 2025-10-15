PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Polizeibeamter bei Widerstandshandlung verletzt

Euskirchen (ots)

Am gestrigen Dienstagabend (14. Oktober) kam es um 22.43 im Klostergarten in Euskirchen zu einem Widerstand, bei dem ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde. Polizeibeamte beabsichtigten vor Ort, eine Personenkontrolle durchzuführen. Der 33-jährige Mann beleidigte jedoch die Beamten. Im Verlauf des Gesprächs wurde dieser zunehmend aggressiver. Die verbale Aggressivität schlug schließlich in körperliche Gewalt um. Der 33-Jährige kam den Anweisungen der Polizei, sich hinzusetzen, nicht nach und stieß einem der Beamten mit dem Kopf ins Gesicht. Der Mann wurde zur Verhinderung von weiteren Straftaten zur Polizeiwache nach Euskirchen gebracht. Der Polizeibeamte wurde bei dem Vorfall verletzt, blieb jedoch weiterhin dienstfähig. Gegen den 33-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung eingeleitet.

