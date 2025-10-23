LPI-GTH: Kollidiert beim Wenden
Branchewinda (Ilm-Kreis) (ots)
Ein 70-jähriger Fahrer eines Skoda beabsichtigte gestern Mittag im Bereich der K27 sein Fahrzeug zu wenden und kollidierte dabei mit dem Seat einer 69-Jährigen, welche die Straße Richtung Reinsfeld befuhr. Infolgedessen waren beide Pkw nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 8.000 Euro geschätzt. Personen verletzten sich nicht. (jd)
