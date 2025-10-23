LPI-GTH: Kollidiert beim Wenden

Gotha (ots) - Aus einem zu einer Firma für Elektrotechnik gehörenden Garagenkomplex in der Gleichenstraße entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen unter anderem Kupferbauteile. Der Wert des Beutegutes wird auf einen unteren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt. Zudem wurde ein Sachschaden von knapp 3.000 Euro verursacht. Die Tat wurde in der Zeit zwischen dem 21. Oktober, 18.30 Uhr und gestern, 05.20 Uhr verübt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha ...

