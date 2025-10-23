LPI-GTH: Diebstahl aus Lkw
Hörsel (Landkreis Gotha) (ots)
Aus einem in der Gewerbestraße geparkten Lkw entwendeten ein oder mehrere Unbekannte eine Vielzahl von neuwertigen Spotschuhe im Wert von circa 5.000 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen dem 21. Oktober, 19.10 Uhr und gestern, 05.30 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0275025/2025) entgegen. (jd)
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell