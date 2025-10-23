PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Lkw

Hörsel (Landkreis Gotha) (ots)

Aus einem in der Gewerbestraße geparkten Lkw entwendeten ein oder mehrere Unbekannte eine Vielzahl von neuwertigen Spotschuhe im Wert von circa 5.000 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen dem 21. Oktober, 19.10 Uhr und gestern, 05.30 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0275025/2025) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 23.10.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Kollidiert beim Wenden

    Branchewinda (Ilm-Kreis) (ots) - Ein 70-jähriger Fahrer eines Skoda beabsichtigte gestern Mittag im Bereich der K27 sein Fahrzeug zu wenden und kollidierte dabei mit dem Seat einer 69-Jährigen, welche die Straße Richtung Reinsfeld befuhr. Infolgedessen waren beide Pkw nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 8.000 Euro geschätzt. Personen verletzten sich nicht. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Schockanrufe verzeichnet

    Landkreis Gotha (ots) - Am gestrigen Tag wurden mehrere Schockanrufe polizeilich bekannt. Personen im Alter zwischen 46 und 89 Jahren wurden telefonisch kontaktiert. Unbekannte täuschten im Rahmen des Telefonats unter anderem vor, dass ein Angehöriger einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte und die Zahlung einer Kaution notwendig wäre. Die Angerufenen beendeten die Gespräche, sodass kein Vermögensschaden entstanden ist. Die Polizei empfiehlt Ihnen mit ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Diebstahl

    Gotha (ots) - Aus einem zu einer Firma für Elektrotechnik gehörenden Garagenkomplex in der Gleichenstraße entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen unter anderem Kupferbauteile. Der Wert des Beutegutes wird auf einen unteren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt. Zudem wurde ein Sachschaden von knapp 3.000 Euro verursacht. Die Tat wurde in der Zeit zwischen dem 21. Oktober, 18.30 Uhr und gestern, 05.20 Uhr verübt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren