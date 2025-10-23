PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Juweliergeschäft - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

Vergangene Nacht verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Juweliergeschäft in der Straße des Friedens und entwendeten diverse Armbanduhren im Wert von rund 5.000 Euro. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0275845/2025 entgegen. (ah)

Landespolizeiinspektion Gotha
  • 23.10.2025 – 13:30

    LPI-GTH: Hinweise zu Pkw-Aufbrüchen gesucht

    Eisenach (ots) - Seit gestern 06.00 Uhr bis heute, 12.00 Uhr kam es im Stadtgebiet Eisenach (Weststadt, Innenstadt, Oststadt) sowie in Wutha-Farnroda zu insgesamt 26 Pkw-Aufbrüchen. Lediglich zwei Fahrzeuge waren unverschlossen. In fast allen Fällen wurden die Seitenscheiben eingeschlagen. Es wurden Kleingegenstände und Bargeld entwendet. Die Polizei Eisenach sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. ...

  • 23.10.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Diebstahl aus Lkw

    Hörsel (Landkreis Gotha) (ots) - Aus einem in der Gewerbestraße geparkten Lkw entwendeten ein oder mehrere Unbekannte eine Vielzahl von neuwertigen Spotschuhe im Wert von circa 5.000 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen dem 21. Oktober, 19.10 Uhr und gestern, 05.30 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0275025/2025) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 ...

  • 23.10.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Kollidiert beim Wenden

    Branchewinda (Ilm-Kreis) (ots) - Ein 70-jähriger Fahrer eines Skoda beabsichtigte gestern Mittag im Bereich der K27 sein Fahrzeug zu wenden und kollidierte dabei mit dem Seat einer 69-Jährigen, welche die Straße Richtung Reinsfeld befuhr. Infolgedessen waren beide Pkw nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 8.000 Euro geschätzt. Personen verletzten sich nicht. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

