LPI-GTH: Einbruch in Juweliergeschäft - Zeugen gesucht
Ilmenau (ots)
Vergangene Nacht verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Juweliergeschäft in der Straße des Friedens und entwendeten diverse Armbanduhren im Wert von rund 5.000 Euro. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0275845/2025 entgegen. (ah)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell