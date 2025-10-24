Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Räder entwendet

Eisenach (ots)

Von einem auf dem Grundstück eines Autohauses in der Valentin-Schade-Straße befindlichen Mercedes demontierten ein oder mehrere Unbekannte alle vier Räder. Zusätzlich zu dem Beuteschaden in geschätzter Höhe von 8.000 Euro, entstand Sachschaden an dem Fahrzeug in Höhe von circa 1.200 Euro. Die Tat wurde gestern Morgen, gegen 07.45 Uhr polizeilich bekannt. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Sachverhalt getätigt haben, werden gebeten sich mit der Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0276516/2025) in Verbindung zu setzen. (jd)

