Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Davongefahren

Arnstadt (ots)

Gestern Abend, gegen 21.00 Uhr kollidierte ein unbekannter Fahrzeugführer mit einem auf einer Verkehrsinsel in der Wachsenburgallee befindlichen Verkehrszeichen. Der Unbekannte verursachte dadurch einen Schaden in Höhe von circa 500 Euro. Er setzte seine Fahrt pflichtwidrig fort. Nach ersten Ermittlungen könnte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Volvo handeln. Hinweise zum unbekannten Fahrzeugführer oder dessen Aufenthaltsort nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0276793/2025) entgegen. (jd)

