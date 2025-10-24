PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Davongefahren

Arnstadt (ots)

Gestern Abend, gegen 21.00 Uhr kollidierte ein unbekannter Fahrzeugführer mit einem auf einer Verkehrsinsel in der Wachsenburgallee befindlichen Verkehrszeichen. Der Unbekannte verursachte dadurch einen Schaden in Höhe von circa 500 Euro. Er setzte seine Fahrt pflichtwidrig fort. Nach ersten Ermittlungen könnte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Volvo handeln. Hinweise zum unbekannten Fahrzeugführer oder dessen Aufenthaltsort nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0276793/2025) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 23.10.2025 – 14:00

    LPI-GTH: Einbruch in Juweliergeschäft - Zeugen gesucht

    Ilmenau (ots) - Vergangene Nacht verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Juweliergeschäft in der Straße des Friedens und entwendeten diverse Armbanduhren im Wert von rund 5.000 Euro. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0275845/2025 entgegen. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 13:30

    LPI-GTH: Hinweise zu Pkw-Aufbrüchen gesucht

    Eisenach (ots) - Seit gestern 06.00 Uhr bis heute, 12.00 Uhr kam es im Stadtgebiet Eisenach (Weststadt, Innenstadt, Oststadt) sowie in Wutha-Farnroda zu insgesamt 26 Pkw-Aufbrüchen. Lediglich zwei Fahrzeuge waren unverschlossen. In fast allen Fällen wurden die Seitenscheiben eingeschlagen. Es wurden Kleingegenstände und Bargeld entwendet. Die Polizei Eisenach sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Diebstahl aus Lkw

    Hörsel (Landkreis Gotha) (ots) - Aus einem in der Gewerbestraße geparkten Lkw entwendeten ein oder mehrere Unbekannte eine Vielzahl von neuwertigen Spotschuhe im Wert von circa 5.000 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen dem 21. Oktober, 19.10 Uhr und gestern, 05.30 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0275025/2025) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren