Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Gesuchten im Zug fest

Kleve - Gronau (ots)

Am Abend des 28.09.2025 führte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen Überprüfungen im Zug bei Gronau durch. Der Abgleich der Daten eines 54 - Jährigen mit den polizeilichen Fahndungsbeständen brachte hervor, dass der Bosnier mit Haftbefehlen gesucht wird. Die Staatsanwaltschaft Trier hatte Haftbefehl wegen unerlaubtem Aufenthalt erlassen. Demnach hat der Mann 70 Euro zu zahlen oder 14 Tage Ersatzfreiheitsstrafe zu verbüßen. Die Staatsanwaltschaft Dortmund suchte den Mann ebenfalls mit Haftbefehl nachdem er auf einen Strafbefehl des Amtsgerichtes Dortmund nicht reagiert hatte. Dieses verurteilte ihn zuvor wegen Körperverletzung zu 780 Euro Geldstrafe oder 78 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe. Die Bundespolizei brachte ihn in die Justizvollzugsanstalt, da der Mann die Geldstrafen nicht zahlen konnte. Zudem leitete sie ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Aufenthalt ein da sich der Bosnier nicht mit einem gültigen Aufenthaltstitel ausweisen konnte.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Kleve
Christa Kamaric

Telefon: 02821 7451 0
E-Mail: presse.kle@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW
Internet: www.bundespolizei.de

Emmericher Straße 92-94
47533 Kleve

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

