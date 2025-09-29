Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Gesuchten im Zug fest
Kleve - Gronau (ots)
Am Abend des 28.09.2025 führte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen Überprüfungen im Zug bei Gronau durch. Der Abgleich der Daten eines 54 - Jährigen mit den polizeilichen Fahndungsbeständen brachte hervor, dass der Bosnier mit Haftbefehlen gesucht wird. Die Staatsanwaltschaft Trier hatte Haftbefehl wegen unerlaubtem Aufenthalt erlassen. Demnach hat der Mann 70 Euro zu zahlen oder 14 Tage Ersatzfreiheitsstrafe zu verbüßen. Die Staatsanwaltschaft Dortmund suchte den Mann ebenfalls mit Haftbefehl nachdem er auf einen Strafbefehl des Amtsgerichtes Dortmund nicht reagiert hatte. Dieses verurteilte ihn zuvor wegen Körperverletzung zu 780 Euro Geldstrafe oder 78 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe. Die Bundespolizei brachte ihn in die Justizvollzugsanstalt, da der Mann die Geldstrafen nicht zahlen konnte. Zudem leitete sie ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Aufenthalt ein da sich der Bosnier nicht mit einem gültigen Aufenthaltstitel ausweisen konnte.
