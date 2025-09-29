Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stoppt Reisenden mit Waffen

Kleve - Goch (ots)

Am Abend des 27.09.25 kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen ein Fahrzeug auf der Landstraße 504 bei Goch - Kessel. Der 32 - jährige deutsche Fahrer reiste zuvor aus den Niederlanden nach Deutschland ein. Die Frage der Beamten bezüglich mitgeführter Waffen oder Betäubungsmittel bejahte der Mann. Er hatte in einer Umhängetasche, welche sich im Beifahrerfußraum befand, eine Schreckschusspistole, für die er keine erforderliche Berechtigung hatte, ein verbotenes Springmesser sowie 29,8 Gramm Marihuana dabei. Die Bundespolizei stellte die Gegenstände sicher und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Waffengesetz sowie gegen das Konsumcannabisgesetz ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell