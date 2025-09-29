Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Anlaufstelle "Gewalt gegen Frauen" bei der Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof eröffnet

Köln (ots)

Seit dem 29.09.2025 ist die Anlaufstelle "Gewalt gegen Frauen" bei der Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof eröffnet. Es ist, nach der im August 2024 eröffneten Anlaufstelle im Berliner Ostbahnhof, die zweite Anlaufstelle im Rahmen eines Pilotprojekts des Bundesministeriums des Innern. Die Anlaufstelle wird zunächst zwei Jahre erprobt und anschließend evaluiert.

Die Anlaufstelle ist in der neuen Wache der Bundespolizei im Hauptbahnhof Köln integriert und bietet Frauen, die Opfer von Gewalt geworden sind, rund um die Uhr die Möglichkeit, niederschwellig Beratung, Schutz und Unterstützung vor Ort zu erhalten.

Eingesetzt werden besonders geschulte Polizeibeamtinnen der Bundespolizei. Ein sensibler Umgang mit den Opfern von Gewalttaten steht im Vordergrund der Anlaufstelle. Darüber hinaus werden Anzeigen aufgenommen und Hilfsangebote vermittelt. Die Anlaufstelle ergänzt das bereits bestehende Hilfsangebot für Gewaltbetroffene.

Eine Beschilderung weist auf die in der Wache der Bundespolizei befindliche Anlaufstelle im Hauptbahnhof Köln hin. Das Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" bietet Frauen, Personen aus deren sozialem Umfeld und Fachkräften unter der Nummer 116 016 rund um die Uhr kostenlose, barrierefreie und anonyme Beratung auf Deutsch und 18 Fremdsprachen an. Weitere Informationen unter www.hilfetelefon.de.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell