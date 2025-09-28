Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei findet verbotene und gefährliche Gegenstände bei einem 14- und einem 15-Jährigen

Bild-Infos

Download

Hagen (ots)

Am 27. September kontrollierten Beamte am Hagener Hauptbahnhof zwei junge Deutsche, die verbotene und gefährliche Gegenstände bei sich führten.

Gegen 09:30 Uhr überprüften die Einsatzkräfte die Jugendlichen. Sie fragten sie, ob sie gefährliche oder verbotene Gegenstände bei sich tragen würden.

Der 14-Jährige antwortete, dass er einen Schlagstock dabei habe. Bei einer Durchsuchung entdeckten die Polizisten schließlich den Teleskopschlagstock, der mit einem Holster am Gürtel befestigt war. In der Bauchtasche des 15-Jährigen fanden die Polizisten einen Schlagring und ein Einhandmesser. Die Beamten beschlagnahmten die Gegenstände.

Nach einer Belehrung gaben die Hagener an, dass sie diese zum Selbstschutz mitführen würden.

Auf der Bundespolizeiwache informierten die Einsatzkräfte die Eltern der beiden Jugendlichen über den Sachverhalt.

Der 15-Jährige wurde von seiner Mutter abgeholt, der 14-Jährige durfte die Wache selbstständig verlassen.

Die Jugendlichen müssen sich nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell