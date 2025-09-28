Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Personenkontrolle endet in JVA - Bundespolizei mit Fahndungserfolg

Bochum (ots)

Am 26. September entdeckten Beamte am Bochumer Hauptbahnhof bei einem deutschen Staatsangehörigen einen offenen Haftbefehl.

Gegen 18:45 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte den 32-Jährigen. Eine Abfrage seiner Personalien im polizeilichen Fahndungssystem ergab, dass die Staatsanwaltschaft Bochum ihn wegen Diebstahls gesucht hatte. Die Beamten verhafteten den Mann.

Er hatte die Wahl, entweder eine Geldstrafe in Höhe von 300 Euro (zuzüglich 86 Euro Kosten) zu bezahlen oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 10 Tagen zu verbüßen.

Da der Wohnungslose angab, die erforderliche Summe nicht begleichen zu können, überstellten die Beamten ihn in die Justizvollzugsanstalt.

