Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet Gesuchten nach Einreise auf der Autobahn 52

Kleve - Kempen - Elmpt (ots)

Am Donnerstagmittag, 25. September 2025 kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der Grenzkontrollen auf der Bundesautobahn 52 Reisende in einem grenzüberschreitenden Reisebus an der Anschlussstelle Elmpt. Hierbei wurden auch die Personalien eines 29-jährigen Moldauers mit den polizeilichen Datenbeständen abgeglichen. Die Überprüfung ergab eine Fahndungsausschreibung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth, die ihn wegen Diebstahls sucht. Der Mann hat noch 10 Tagessätze zu je 15 Euro plus 86 Euro Bearbeitungsgebühr zu bezahlen. Da der Gesuchte den fälligen Geldbetrag nicht aufbringen konnte, wurde er durch die Bundespolizei zur Vollstreckung einer 5-tägigen Haftstrafe in die Justizvollzugsanstalt Moers Kappelen gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell