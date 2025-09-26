Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt drei Personen mit gefälschten Dokumenten - alle Reisenden kamen mit demselben Flug

Flughafen Köln/Bonn (ots)

Köln/Bonn, 25.09.2025 - Am Morgen kontrollierte die Bundespolizei die Einreise eines Fluges aus Tunis. Dabei wurden drei algerische Staatsangehörige festgestellt, die sich mit gefälschten oder verfälschten Dokumenten auswiesen.

Ein Mann legte eine französische ID-Karte vor, die zur Fahndung ausgeschrieben war.

Ein weiterer führte einen kanadischen Reisepass mit, der sich als Totalfälschung erwies, sowie ein gefälschtes italienisches Visum.

Ein dritter Reisender nutzte ebenfalls eine verfälschte französische ID-Karte und stellte anschließend ein Asylgesuch.

Alle drei Personen wurden festgenommen, die Dokumente sichergestellt und Ermittlungsverfahren wegen Ausweismissbrauchs und Urkundenfälschung eingeleitet.

