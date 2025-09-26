PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt drei Personen mit gefälschten Dokumenten - alle Reisenden kamen mit demselben Flug

Flughafen Köln/Bonn (ots)

Köln/Bonn, 25.09.2025 - Am Morgen kontrollierte die Bundespolizei die Einreise eines Fluges aus Tunis. Dabei wurden drei algerische Staatsangehörige festgestellt, die sich mit gefälschten oder verfälschten Dokumenten auswiesen.

Ein Mann legte eine französische ID-Karte vor, die zur Fahndung ausgeschrieben war.

Ein weiterer führte einen kanadischen Reisepass mit, der sich als Totalfälschung erwies, sowie ein gefälschtes italienisches Visum.

Ein dritter Reisender nutzte ebenfalls eine verfälschte französische ID-Karte und stellte anschließend ein Asylgesuch.

Alle drei Personen wurden festgenommen, die Dokumente sichergestellt und Ermittlungsverfahren wegen Ausweismissbrauchs und Urkundenfälschung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Pressestelle
Mathias Kämpfer

Telefon: +49 (0) 2203 95 22-1041
E-Mail: bpolifh.cgn.presse@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

www.bundespolizei.de

Postfach 980125
51129 Köln

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

