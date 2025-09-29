Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 46-Jährigen nach unerlaubter Gleisüberschreitung

Lübbecke (ots)

Nach einer unerlaubten Gleisüberschreitung am Bahnhof Lübbecke haben Einsatzkräfte der Bundespolizei einen 47-jährigen Mann aus Ibbenbüren verhaftet.

Die Beamten sahen am Samstagmorgen (27. September), wie der Mann die Gleise an einer dafür nicht vorgesehenen Stelle überschritt. Sie stoppten den Mann und überprüften seine Personalien für die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens. Hierbei stellten die Einsatzkräfte fest, dass die Staatsanwaltschaft Münster den deutschen Staatsangehörigen mit Haftbefehl suchte.

Das Amtsgericht Ibbenbbüren hatte ihn im März 2025 wegen Betrug zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 30 Euro verurteilt. Die Bezahlung der Geldstrafe ignorierte der Verurteilte, woraufhin ein Haftbefehl erlassen wurde.

Da der Gesuchte die Geldstrafe in Höhe von 900 Euro auch vor Ort nicht bezahlen konnte, wurde er zur Verbüßung einer 15-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

