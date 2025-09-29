Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl im Rahmen der Grenzkontrollen

Kleve - Kempen - Wachtendonk (ots)

In den frühen Morgenstunden des 27.09.25 überprüfte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen Reisende die mit einem Bus über die Autobahn 40 aus den Niederlanden kamen in Höhe Wachtendonk. Beim Abgleich der Personalien eines 31 - jährigen Ungarn mit den polizeilichen Datenbeständen wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Nürnberg -Fürth ihn mit Haftbefehl sucht. Zuvor hatte er auf einen Strafbefehl des Amtsgerichtes Nürnberg nicht reagiert. Dieses hatte ihn wegen Erschleichen von Leistungen zu 300 Euro Geldstrafe oder 10 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt. Der Mann konnte die Geldstrafe nicht zahlen. In seinem Reisegepäck transportierte er zudem sieben Gramm Marihuana. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Konsumcannabisgesetz ein und brachte ihn in die Justizvollzugsanstalt.

