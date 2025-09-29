Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet alle Insassen eines PKW auf der Autobahn 40

Kleve - Kempen - Wachtendonk (ots)

Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen stoppte die Bundespolizei am Abend des 26.09.2025 einen PKW auf der Autobahn 40 bei Wachtendonk. Die Kontrolle der Personalien der drei Insassen ergab eine Vielzahl von Fahndungsnotierungen. Der 29 - jährige rumänische Fahrer wurde von der Staatsanwaltschaft Bochum mit Haftbefehl gesucht. Wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis war er zuvor zu einer Geldstrafe von 7.600 Euro oder 190 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft Essen suchte ihn ebenfalls mit Haftbefehl, da er, ebenfalls wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, zu einer Geldstrafe in Höhe von 450 Euro oder 45 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt wurde. Das Ausländeramt Gelsenkirchen hatte die Feststellung des Nichtbestehens und den Verlust des Rechtes auf Freizügigkeit verfügt.

Der 52 - jährige rumänische Beifahrer wurde von der Staatsanwaltschaft Essen mit Haftbefehl gesucht. Zuvor war er wegen Bedrohung zu einer Geldstrafe von 300 Euro oder 10 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt worden. Die 29 - jährige rumänische Mitfahrerin wurde vom Ausländeramt Gelsenkirchen gesucht. Auch für sie wurde die Feststellung des Nichtbestehens und der Verlust des Rechtes auf Freizügigkeit verfügt.

Das von den Reisenden genutzte Fahrzeug war nicht versichert und wurde ebenfalls mittels der polizeilichen Fahndungssysteme gesucht. Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz, gegen das Pflichtversicherungsgesetz und gegen das Freizügigkeitsgesetz ein. Der 29 - Jährige und der 52 - Jährige konnten die Geldstrafe vor Ort bezahlen. Der 52 - Jährige konnte weiterreisen. Der 29 - Jährige und die 29 - Jährige wurden in die Niederlande zurückgewiesen.

