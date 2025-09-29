PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Diebstahl - Bundespolizei leitet Ermittlungsverfahren ein

Hamm / Bielefeld (ots)

Nach einem Diebstahl im Hauptbahnhof Hamm und mehreren versuchten Diebstählen in einem Regionalzug von Hamm nach Bielefeld hat die Bundespolizei Ermittlungsverfahren gegen zwei junge Männer eingeleitet.

Am Samstagabend (27. September) sprachen die beiden 18 und 22-jährigen Männer im Hauptbahnhof Hamm einen 50-Jährigen an und baten ihn um Kleingeld. Hierdurch offensichtlich abgelenkt, bemerkte der Mann zunächst nicht, dass einer der beiden sein neben ihm liegendes Handy stahl. Als er den Verlust seines Handys realisierte, erstatte er eine Anzeige bei der Bundespolizei.

Nur kurze Zeit später informierte der Zugbegleiter eines Regionalzuges von Hamm nach Bielefeld die Bundespolizei über mehrere versuchte Diebstähle im Zug. Nach Ankunft des Zuges im Hauptbahnhof Bielefeld nahmen die alarmierten Bundespolizisten einen Tatverdächtigen in Empfang. Ein Abgleich mit den gesicherten Videoaufnahmen aus den Hauptbahnhof Hamm ergab, dass es sich um einen der beiden mutmaßlichen Handydiebe handelte. Das Diebesgut wurde bei dem 22-jährigen algerischen Staatsangehörigen allerdings nicht mehr gefunden.

Der zweite Tatverdächtige, ein 18-jähriger marokkanischer Staatsangehöriger, wurde am Sonntag im Hauptbahnhof Bielefeld durch eine Streife der Bundespolizei wiedererkannt. Auch gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Münster
Pressestelle
Roger Schlächter
Telefon: 0251 97437 -1011 (oder -0)
E-Mail: presse.ms@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Internet: www.bundespolizei.de

Bahnhofstr. 1
48143 Münster

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 11:14

    BPOL NRW: Bundespolizei stoppt Reisenden mit Waffen

    Kleve - Goch (ots) - Am Abend des 27.09.25 kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen ein Fahrzeug auf der Landstraße 504 bei Goch - Kessel. Der 32 - jährige deutsche Fahrer reiste zuvor aus den Niederlanden nach Deutschland ein. Die Frage der Beamten bezüglich mitgeführter Waffen oder Betäubungsmittel bejahte der Mann. Er hatte in einer Umhängetasche, welche ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 10:32

    BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl im Rahmen der Grenzkontrollen

    Kleve - Kempen - Wachtendonk (ots) - In den frühen Morgenstunden des 27.09.25 überprüfte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen Reisende die mit einem Bus über die Autobahn 40 aus den Niederlanden kamen in Höhe Wachtendonk. Beim Abgleich der Personalien eines 31 - jährigen Ungarn mit den polizeilichen Datenbeständen ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 10:08

    BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet alle Insassen eines PKW auf der Autobahn 40

    Kleve - Kempen - Wachtendonk (ots) - Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen stoppte die Bundespolizei am Abend des 26.09.2025 einen PKW auf der Autobahn 40 bei Wachtendonk. Die Kontrolle der Personalien der drei Insassen ergab eine Vielzahl von Fahndungsnotierungen. Der 29 - jährige rumänische Fahrer wurde von der Staatsanwaltschaft Bochum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren