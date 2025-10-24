LPI-GTH: Diebstahl aus Wohnung
Gotha (ots)
Unbekannte begaben sich gestern, zwischen 10.50 Uhr und 12.40 Uhr widerrechtlich in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Juri-Gagarin-Straße. Aus dieser wurde unter anderem Bargeld in Höhe eines dreistelligen Eurobetrages entwendet. Ob es sich um einen Einzeltäter oder mehrere Täter handelte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0276460/2025) entgegen. (jd)
