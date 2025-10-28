POL-BOR: Ahaus - Rücknahme der Fahndung nach vermisster Person

Vreden (ots) - Tatort: Vreden, Schulstraße; Tatzeit: zwischen 25.10.2025, 11.45 Uhr und 27.10.2025, 06.20 Uhr; Auf Kupfer abgesehen hatten es Unbekannte zwischen Samstagmittag und Montagmorgen in Vreden. Die Täter waren gewaltsam in den Rohbau einer Baustelle an der Schulstraße gelangt, wo sie das Material an sich brachten. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (sb) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken ...

