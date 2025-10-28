Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Radlader von Baustelle entwendet

Rhede (ots)

Tatort: Rhede, Hildegardstraße;

Tatzeit: zwischen dem 27.10.2025, 16.00 Uhr und 28.10.2025, 08.30 Uhr;

Einen Radlader von einer Baustelle entwendet haben bislang unbekannte Täter in Rhede. Der Rohbau befindet sich an der Hildegardstraße. Die Unbekannten betraten zwischen Montagnachmittag 16.00 Uhr und Mittwochmorgen 08.30 Uhr das Gelände und entwendeten von dort das Fahrzeug.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu verdächtigen Beobachtungen machen? Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0). (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell