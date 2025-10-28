PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Radlader von Baustelle entwendet

Rhede (ots)

Tatort: Rhede, Hildegardstraße;

Tatzeit: zwischen dem 27.10.2025, 16.00 Uhr und 28.10.2025, 08.30 Uhr;

Einen Radlader von einer Baustelle entwendet haben bislang unbekannte Täter in Rhede. Der Rohbau befindet sich an der Hildegardstraße. Die Unbekannten betraten zwischen Montagnachmittag 16.00 Uhr und Mittwochmorgen 08.30 Uhr das Gelände und entwendeten von dort das Fahrzeug.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu verdächtigen Beobachtungen machen? Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0). (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

