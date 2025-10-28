Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Nach Unfall davongefahren

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Mönkenstiege;

Unfallzeit: 28.10.2025, zwischen 07.45 Uhr und 10.00 Uhr;

Einen schwarzen Peugeot angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Borken. Das Fahrzeug stand am Dienstagmorgen zwischen 07.45 Uhr und 10.00 Uhr auf dem Parkplatz an der Mönkenstiege in der Nähe des Krankenhauses. Der Flüchtige beschädigte den geparkten Wagen an der linken Seite und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand ein erheblicher Sachschaden. Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell