Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Auto gestohlen

Velen (ots)

Tatort: Velen, Nordvelener Straße;

Tatzeit: zwischen dem 27.10.2025, 20.30 Uhr und 28.10.2025, 06.30 Uhr;

Einen braunen Jeep Grand Cherokee gestohlen haben bislang unbekannte Täter in Velen. Das Auto mit BOR-Kennzeichen stand in der Nacht zu Dienstag auf einem Grundstück an der Nordvelener Straße, als sich die Tat ereignete. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

