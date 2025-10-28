POL-BOR: Velen - Auto gestohlen
Velen (ots)
Tatort: Velen, Nordvelener Straße;
Tatzeit: zwischen dem 27.10.2025, 20.30 Uhr und 28.10.2025, 06.30 Uhr;
Einen braunen Jeep Grand Cherokee gestohlen haben bislang unbekannte Täter in Velen. Das Auto mit BOR-Kennzeichen stand in der Nacht zu Dienstag auf einem Grundstück an der Nordvelener Straße, als sich die Tat ereignete. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)
