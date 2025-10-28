POL-BOR: Velen - Auto gestohlen

Borken (ots) - Unfallort: Borken, Mönkenstiege; Unfallzeit: 28.10.2025, zwischen 07.45 Uhr und 10.00 Uhr; Einen schwarzen Peugeot angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Borken. Das Fahrzeug stand am Dienstagmorgen zwischen 07.45 Uhr und 10.00 Uhr auf dem Parkplatz an der Mönkenstiege in der Nähe des Krankenhauses. Der Flüchtige beschädigte den geparkten Wagen an der linken Seite und entfernte sich, ohne ...

