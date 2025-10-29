PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt: Erstmeldung - Brand einer Wohnung auf der Straße Südmauer

Bocholt (ots)

Derzeit befindet sich Polizei und Feuerwehr in Bocholt auf der Straße Südmauer im Einsatz. Dort ist es zu einem Brand in einer Wohnung gekommen. Bei den Löscharbeiten konnte eine leblose Person aufgefunden werden. Die Polizei bittet den Bereich der Südmauer zwischen Neustraße und Boesstiege zu meiden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Das Feuer ist bereits gelöscht. Im Bereich der Brandstelle kommt es zu Verkehrsbehinderungen. Es wird nachberichtet. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

