PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - In Einfamilienhaus eingebrochen

Heiden (ots)

Tatort: Heiden, Halterner Straße;

Tatzeit: 28.10.2025, zwischen 08.15 Uhr und 11.20 Uhr;

In ein Einfamilienhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Heiden. Die Einbrecher verschafften sich am Dienstagmorgen zwischen 08.15 Uhr und 11.20 Uhr gewaltsam Zutritt zum Innern des Hauses an der Haltener Straße. Sie durchwühlten diverse Schränke und entwendeten Schmuck. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 29.10.2025 – 15:53

    POL-BOR: Bocholt - Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

    Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, L602; Unfallzeit: 28.10.2025, 19.30 Uhr; Zwei Schwerverletzte und eine leicht verletzte Person forderte ein Verkehrsunfall am Dienstagabend in Bocholt. Ein 39-jähriger Mann aus Bocholt befuhr mit seinem Pkw die L602 in Richtung Bocholt und beabsichtigte nach links in die Frankenstraße abzubiegen. Er übersah dabei einen entgegenkommenden 24-jährigen Pkw-Fahrer aus Hamminkeln und ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 12:52

    POL-BOR: Bocholt: Erstmeldung - Brand einer Wohnung auf der Straße Südmauer

    Bocholt (ots) - Derzeit befindet sich Polizei und Feuerwehr in Bocholt auf der Straße Südmauer im Einsatz. Dort ist es zu einem Brand in einer Wohnung gekommen. Bei den Löscharbeiten konnte eine leblose Person aufgefunden werden. Die Polizei bittet den Bereich der Südmauer zwischen Neustraße und Boesstiege zu meiden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 14:27

    POL-BOR: Velen - Auto gestohlen

    Velen (ots) - Tatort: Velen, Nordvelener Straße; Tatzeit: zwischen dem 27.10.2025, 20.30 Uhr und 28.10.2025, 06.30 Uhr; Einen braunen Jeep Grand Cherokee gestohlen haben bislang unbekannte Täter in Velen. Das Auto mit BOR-Kennzeichen stand in der Nacht zu Dienstag auf einem Grundstück an der Nordvelener Straße, als sich die Tat ereignete. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh) Kontakt für Medienvertreter: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren