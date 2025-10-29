POL-BOR: Heiden - In Einfamilienhaus eingebrochen
Heiden (ots)
Tatort: Heiden, Halterner Straße;
Tatzeit: 28.10.2025, zwischen 08.15 Uhr und 11.20 Uhr;
In ein Einfamilienhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Heiden. Die Einbrecher verschafften sich am Dienstagmorgen zwischen 08.15 Uhr und 11.20 Uhr gewaltsam Zutritt zum Innern des Hauses an der Haltener Straße. Sie durchwühlten diverse Schränke und entwendeten Schmuck. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell