POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Einbruch in Einfamilienhaus

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus-Wüllen, Pineweg 34;

Tatort: 28.10.2025, 07.55 Uhr und 17.05 Uhr;

In ein Einfamilienhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Pineweg in Ahaus-Wüllen. Am Dienstag, zwischen 07.55 Uhr und 17.05 Uhr verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zum Inneren des Gebäudes. Dort durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand der konkrete Beuteschaden noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 entgegen. (sb)

