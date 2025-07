Polizei Düsseldorf

POL-D: A 40 bei Wachtendonk - Geschultes Auge der Autobahnpolizei stoppt Sattelzug

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 06. Juli 2025, 16:00 Uhr

Aus der Ferne bewiesen die Beamten des Verkehrsdienstes der Autobahnpolizei am Sonntag ein geschultes Auge, als ihnen ein Lkw-Auflieger mit gefälschten Kennzeichen auffiel.

Ein französischer Sattelzug fuhr am Sonntag gegen 16 Uhr auf der A 40 in Fahrtrichtung Dortmund und besaß am Auflieger ein verdächtig aussehendes Kfz-Kennzeichen. Die Länderkennung des französischen Kennzeichens war mit blauer Folie überklebt, auf welcher nun ein weißes "D" abgebildet war. Die Zahlen- und Buchstabenkombination auf dem Nummernschild stammte von der ursprünglich deutschen Zulassung des Aufliegers. Sie war jedoch seit etwa einem Jahr nicht mehr gültig.

Zusätzlich fehlte dem Gespann eine Ausnahmegenehmigung vom Sonntagsfahrverbot. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt mit dem Auflieger bis auf Weiteres untersagt. Wegen Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauch und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurden Strafanzeigen gegen Fahrer und Halter gefertigt.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell