POL-D: Oberkassel/Pempelfort - Professioneller Taschendieb festgenommen - Ermittlungsrichter

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Montag, 07. Juli 2025, 16:10 Uhr

Zivilbeamte haben am Montag in Pempelfort einen 59 Jahre alten Mann festgenommen, der mutmaßlich mehrere ältere Menschen bestohlen hatte. Der Taschendieb war zuvor von den Polizisten über einen kurzen Zeitraum observiert worden.

Die Polizisten hatten den 59-Jährigen in den frühen Nachmittagsstunden ins Visier genommen, nachdem er immer wieder auffällig hinter älteren Personen auf der Luegallee in Oberkassel herlief und in ihre Einkaufstaschen oder Trolleys schaute - offenbar auf der Suche nach Wertgegenständen.

Im Verlauf der Observation konnten die Zivilkräfte beobachten, wie der Tatverdächtige mehreren Personen die Geldbörse entwendete.

Nach der kurzeitigen Observation schlugen die Zivilfahnder des Einsatztrupps Mitte auf der Nordstraße in Pempelfort zu und nahmen den Mann fest. Der bereits mehrfach wegen ähnlich gelagerter Delikte in Erscheinung getretene montenegrinische Staatsbürger soll noch heute einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Die Polizei weist darauf hin, bei Einkäufen Geldbörsen oder Wertsachen nicht einfach offen im Einkaufskorb oder Trolley zu transportieren. Taschen mit Wertsachen sollten stets verschlossen und nah am Körper getragen werden.

