Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Nach Unfall davongefahren

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Nina-Winkel-Straße;

Unfallzeit: 30.10.2025, zwischen 14.00 Uhr und 15.00 Uhr;

Einen schwarzen Renault Megane angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Borken. Der Wagen stand am Donnerstagnachmittag zwischen 14.00 Uhr und 15.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbraucherzentrums. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug an der hinteren linken Seite und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell