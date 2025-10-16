PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: LKW rollt in eine Gartenmauer

Kleinkarlbach (ots)

Am 16.10.2025 gegen 07:35 Uhr kam es im Bereich der Landstraße 517 in Kleinkarlbach zu einem Verkehrsunfall mit einem LKW. Der 54-jährige Berufskraftfahrer nahm an einer vor Ort befindlichen Firma einen Sattelauflieger-Tausch vor. Hierbei vergas er jedoch bei seiner Zugmaschine die Handbremse anzuziehen, weshalb diese zu rollen begann und in einer gegenüberliegenden Gartenmauer eines Privatanwesens zum Stehen kam. Verletzt wurde niemand. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von etwa 17.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Hofmeister, PK'in

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

