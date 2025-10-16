PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Haßloch-Igel in Not

POL-PDNW: Haßloch-Igel in Not
Haßloch (ots)

Am Mittwoch, den 15.10.2025 um 11:30 Uhr meldete ein Radfahrer auf einem Feldweg in Haßloch im Bereich der Rennbahnstraße einen Igel in Not. Der Igel wollte ein anliegendes Grundstück durch einen Maschendrahtzaun verlassen und blieb in diesem stecken. Aus eigener Kraft konnte er sich nicht mehr befreien. Die Polizeibeamten fuhren vor Ort und halfen dem Igel mit eigenen Hilfsmitteln aus dem Gartenzaun heraus. Der Igel kugelte sich nach der Befreiung zunächst unverzüglich ein, um sich von den widerfahrenen Strapazen zu erholen. Augenscheinlich trug er keine Verletzungen davon, da er kurze Zeit später seinen Weg in den Wald munter fortsetzen konnte.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch

Telefon: 06324-933-0
E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

