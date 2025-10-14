Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unerlaubter Aufenthalt und Vollstreckung Haftbefehl

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 14.10.2025 um 12:10 Uhr wurde in der Exterstraße in 67433 Neustadt/W. ein 30-Jähriger mit seinem Pedelec einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass sich der Mann unerlaubt in der Bundesrepublik Deutschland aufhält. Die zuständige Ausländerbehörde wurde diesbezüglich informiert und veranlasst nun Maßnahmen in eigener Zuständigkeit. Im weiteren Verlauf der Kontrolle wurde bekannt, dass gegen den 30-Jährigen ein nationaler Haftbefehl besteht, welcher durch Begleichung der offenen Geldstrafe in vierstelliger Höhe abgewendet werden konnte. Nun kommt auf den Fahrer des Pedelecs ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz zu.

