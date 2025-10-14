PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Versuchter Betrug durch angeblichen Bankmitarbeiter

Grünstadt (ots)

Am Montag den 13.10.2025 erhielt kurz vor 14:00 Uhr eine 87-jährige Frau auf ihrem Festnetztelefon einen Anruf mit unterdrückter Nummer. Der Anrufer gab sich als Bankmitarbeiter aus und fragte, ob eine Überweisung in Höhe von 4200 Euro vom Konto der Frau seine Richtigkeit habe. Die Frau verneinte dies. Der Anrufer gab an, dass zeitnah ein Mann bei der Frau zu Hause erscheinen werde, um deren Bankkarte entgegen zu nehmen. Nur so könne die Bankkarte gesperrt und die Überweisung rückgängig gemacht werden. Bereits um 14:00 Uhr erschien ein Mann an der Haustür der Frau in der Straße Am Wehrhaus, welcher die Bankkarte verlangte. Da der 87-Jährigen die Sache nun komisch vorkam, verlangte sie vom Abholer einen Ausweis. Daraufhin rannte der Mann weg. Nachbarn konnten schließlich noch einen Pkw weg rasen sehen, zu welchem aber keine Angaben gemacht werden konnten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Helfen, PHK

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

