Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Haßloch (ots)

Am 15.10.2025, gegen 17:15 Uhr, ereignete sich auf der Autobahnabfahrt der A65 bei Haßloch, in Fahrtrichtung Ludwigshafen, ein Verkehrsunfall. Ein dunkelroter Kleinwagen, vermutlich ein VW, kam, aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, im Anfangsbereich der Autobahnabfahrt nach links auf die Dreiecksinsel ab und fuhr geradeaus weiter. Hierbei kreuzte er noch die Fahrspur der Autobahnauffahrt und blieb auf dem daneben befindlichen Feldweg zunächst stehen, bevor er sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernte. Der unfallflüchtige Pkw müsste einen nicht unerheblichen Schaden im Frontbereich vorweisen.

Die Polizei in Haßloch sucht nach Zeugen des Unfalls. Wer konnte den Unfall beobachten, wer kann Hinweise auf das flüchtende Fahrzeug geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Haßloch unter der Rufnummer 06324 - 9330 oder an pihassloch@polizei.rlp.de übermitteln.

