Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Cannabiseinfluss in den Feierabend

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 15.10.2025 um 17:45 Uhr wurde ein 36-Jähriger aus Neustadt/W. mit seinem Fiat in der Lindenstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dieser befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Heimweg von seiner Arbeitsstelle. Während der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Mannes konnten bei diesem Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Ein entsprechender Vortest reagierte letztlich positiv auf die Stoffgruppe TC, weshalb dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und dessen Fahrzeugschlüssel sichergestellt wurde. Nun kommt auf diesen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Zudem wird die Führerscheinstelle informiert.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell