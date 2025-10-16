Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Drogeneinfluss mit E-Scooter unterwegs

Bad Dürkheim (ots)

Am heutigen Donnerstag kontrollierte eine Funkstreife der Polizeiinspektion Bad Dürkheim kurz nach Mitternacht einen 20-jährigen Mann, der zuvor mit seinem E-Scooter Am Stadion unterwegs war. Da die Beamten während der Kontrolle Cannabisgeruch wahrnehmen konnten, wurde ein freiwilliger Drogenschnelltest durchgeführt, der positiv auf THC regierte. Dem 20-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Zudem wurde die Weiterfahrt mit dem E-Scooter untersagt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell