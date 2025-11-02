Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - In Keller eingedrungen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Leuschnerstraße;

Tatzeit: 31.10.2025, 23.40 Uhr;

In einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses eingedrungen ist ein bislang unbekannter Täter in Bocholt. Der Einbrecher verschaffte sich in der Freitagnacht gegen 23.40 Uhr Zutritt in das Mehrfamilienhaus an der Leuschnerstraße. Ein Zeuge beobachtete, wie er mehrere verschlossene Kellertüren versuchte zu öffnen. Bei einer Tür hatte er Erfolg. Ob etwas entwendet wurde, ist nach aktuellen Erkenntnissen nicht klar. Der Unbekannte konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, zirka 1,75 Meter groß und zirka 30 Jahre alt. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (jh)

