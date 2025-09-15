Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein

POL-SH-AFB: Spiele ohne Rassismus/ Spiele mit Courage

Ein Dokument

Eutin (ots)

"Spiele ohne Rassismus - Spiele mit Courage" am 18. September in Eutin

Am Donnerstag, den 18. September, finden auf dem Gelände der Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und die Bereitschaftspolizei (PD AFB) in Eutin erneut die etablierten "Spiele ohne Rassismus - Spiele mit Courage" statt. Die Veranstaltung wird von der Jugendausbildungsvertretung (JAV) in Kooperation mit dem Örtlichen Personalrat (ÖPR) organisiert und basiert auf dem Titel "Schule ohne Rassismus", den die Polizeischule trägt. Eingeladen sind Polizeianwärterinnen und -anwärter, Schülerinnen und Schüler der beruflichen Schulen des Kreises Ostholstein, Vertreterinnen und Vertreter des Kinderschutzbundes Kreisverband OH sowie der türkischen Gemeinde S.-H. In ausgelosten, gemischten Teams treten die Teilnehmenden in insgesamt zehn abwechslungsreichen Spielen gegeneinander an - darunter LKW-Ziehen, Schubkarrenrennen, ein kriminalistischer Parcours und ein Floorballturnier. Ziel ist es, durch gemeinsames Erleben Brücken zu bauen, Begegnungen zu ermöglichen und das gegenseitige Verständnis zu fördern.

- Begrüßung: 13:00 Uhr - Siegerehrung: 17:00 Uhr - Im Anschluss klingt der Tag bei einem von den Ausbildungsgruppen organisierten Buffet aus.

Vertreterinnen und Vertreter der Presse sind herzlich eingeladen, die Veranstaltung ab 13:00 Uhr zu begleiten. Wir bitten um Anmeldung bis spätestens 17. September, 17:00 Uhr.

Original-Content von: Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell