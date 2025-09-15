PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein

POL-SH-AFB: Spiele ohne Rassismus/ Spiele mit Courage

Ein Dokument

Eutin (ots)

"Spiele ohne Rassismus - Spiele mit Courage" am 18. September in Eutin

Am Donnerstag, den 18. September, finden auf dem Gelände der Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und die Bereitschaftspolizei (PD AFB) in Eutin erneut die etablierten "Spiele ohne Rassismus - Spiele mit Courage" statt. Die Veranstaltung wird von der Jugendausbildungsvertretung (JAV) in Kooperation mit dem Örtlichen Personalrat (ÖPR) organisiert und basiert auf dem Titel "Schule ohne Rassismus", den die Polizeischule trägt. Eingeladen sind Polizeianwärterinnen und -anwärter, Schülerinnen und Schüler der beruflichen Schulen des Kreises Ostholstein, Vertreterinnen und Vertreter des Kinderschutzbundes Kreisverband OH sowie der türkischen Gemeinde S.-H. In ausgelosten, gemischten Teams treten die Teilnehmenden in insgesamt zehn abwechslungsreichen Spielen gegeneinander an - darunter LKW-Ziehen, Schubkarrenrennen, ein kriminalistischer Parcours und ein Floorballturnier. Ziel ist es, durch gemeinsames Erleben Brücken zu bauen, Begegnungen zu ermöglichen und das gegenseitige Verständnis zu fördern.

   - Begrüßung: 13:00 Uhr
   - Siegerehrung: 17:00 Uhr
   - Im Anschluss klingt der Tag bei einem von den Ausbildungsgruppen
     organisierten Buffet aus.

Vertreterinnen und Vertreter der Presse sind herzlich eingeladen, die Veranstaltung ab 13:00 Uhr zu begleiten. Wir bitten um Anmeldung bis spätestens 17. September, 17:00 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die
Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein
Daniela Lauf
Telefon: 04521 81 11105
E-Mail: sb11.eutin.pdafb@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein
Alle Meldungen Alle
  • 04.08.2025 – 12:38

    POL-SH-AFB: Neueinstellungen bei der Landespolizei

    Eutin (ots) - Am Freitag, dem 1. August wurden insgesamt 310 Nachwuchskräfte für die Landespolizei Schleswig-Holstein in Eutin und Altenholz eingestellt. In Eutin konnten insgesamt 152 Polizeiobermeisteranwärterinnen und -anwärter begrüßt werden. Davon sind 43 Frauen. Drei Frauen und ein Mann begannen die Ausbildung im Laufbahnzweig der ...

    Ein Dokument
    mehr
  • 30.07.2025 – 12:03

    POL-SH-AFB: Korrektur: Polizei Inside Beach Tour

    Eutin (ots) - Zur veröffentlichten Meldung Polizei Beach Tour ist ein Fehler unterlaufen. die Termine im August lauten wie folgt: Sonntag, 3. August 2025 Montag, 18. August 2025 Dienstag, 26. August 2025 Wir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein Pressestelle Tina Hamer Telefon: +49 4521 81 11105 E-Mail: ...

    mehr
  • 30.07.2025 – 11:45

    POL-SH-AFB: Polizei Inside Beach Tour

    Eutin (ots) - Wie in den vergangenen Jahren veranstaltet die Nachwuchswerbung der Landespolizei die "Polizei Inside Beach-Tour 2025". Unter dem Slogan: "Arbeiten, wo andere Urlaub machen" wird an vielen verschiedenen Stränden in Schleswig-Holstein beraten. Wir informieren über den Beruf der Polizeibeamtin/des Polizeibeamten und das kommende ...

    Ein Dokument
    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren