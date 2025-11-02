Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - In ein Vereinsheim eingebrochen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Wiener Allee;

Tatzeit: zwischen 30.11.2025, 17.30 Uhr und 01.11.2025, 12.00 Uhr;

In ein Vereinsheim eingebrochen sind bislang unbekannte Täter an der Wiener Allee in Bocholt. Die Einbrecher verschafften sich zwischen Donnerstagabend 17.30 Uhr und Samstagmittag 12.00 Uhr gewaltsam Zutritt zum Inneren eines Lagerraums. Nach ersten Erkenntnissen wurde dort nichts gestohlen. Die Unbekannten entwendeten jedoch zwei Heizgeräte aus anderen Räumlichkeiten. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell