POL-LIP: Bad Salzuflen. Unfallflucht auf Supermarktparkplatz.

Am Freitagnachmittag (24.10.2025) wurde auf dem Parkplatz des HIT-Marktes an der Schloßstraße ein geparkter VW Polo beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Eine Zeugin hatte den Wagen gegen 13:30 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Als sie etwa eine halbe Stunde später zurückkehrte, bemerkte sie Lackkratzer an der hinteren Stoßstange ihres Autos. Hinweise deuten darauf hin, dass ein weißer SUV beteiligt gewesen sein könnte.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder dem beteiligten SUV machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05231) 6090 beim Verkehrskommissariat zu melden.

