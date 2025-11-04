PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Unfallflucht auf Supermarktparkplatz.

Lippe (ots)

Am Freitagnachmittag (24.10.2025) wurde auf dem Parkplatz des HIT-Marktes an der Schloßstraße ein geparkter VW Polo beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Eine Zeugin hatte den Wagen gegen 13:30 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Als sie etwa eine halbe Stunde später zurückkehrte, bemerkte sie Lackkratzer an der hinteren Stoßstange ihres Autos. Hinweise deuten darauf hin, dass ein weißer SUV beteiligt gewesen sein könnte.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder dem beteiligten SUV machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05231) 6090 beim Verkehrskommissariat zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

  • 03.11.2025 – 13:21

    POL-LIP: Bad Salzuflen - Wüsten. Baum durch Feuerwerkskörper in Brand gesetzt.

    Lippe (ots) - Am Freitagabend (31.10.2025, 20:55 Uhr) meldeten Anwohner der Straße Am Hang einen Brand in einem Vorgarten. Offenbar hatte ein unbekannter Täter einen Feuerwerkskörper gezündet, der einen Baum in Brand setzte. Das Feuer beschädigte zudem einen angrenzenden Holzzaun. Die Feuerwehr löschte den Brand, es entstand kein Personen- oder Gebäudeschaden. ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 13:17

    POL-LIP: Detmold. Metallschrott von Baustelle gestohlen.

    Lippe (ots) - Zwischen Donnerstagabend (30.10.2025) und Freitagmorgen (31.10.2025) entwendeten Unbekannte Metallschrott von einem Baustellengelände an der Industriestraße. Die Täter stahlen Dachrinnen und andere Metallteile aus einer abgeschlossenen Gitterbox. Ein Zeuge beobachtete am Freitagmorgen auf der Lemgoer Straße eine Person, die Metallschrott auf einem Fahrrad transportierte. Der Mann wird als schlank, etwa ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 13:16

    POL-LIP: Blomberg - Istrup. Versuchter Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus.

    Lippe (ots) - Am Samstagmittag (01.11.2025) hatte unbekannte Täter offenbar versucht, in ein Einfamilienhaus in der Wiesenstraße einzubrechen. Man stellte fest, dass das Türschloss nicht mehr funktionsfähig war. Es gibt keine Hinweise, dass die Täter in das Haus gelangt sind. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem frühen Samstagmorgen um 02:45 Uhr und dem Nachmittag ...

    mehr
