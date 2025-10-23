Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kayhude

B 432 - Vier Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Kayhude (ots)

Am Mittwochnachmittag (22.10.2025) ist es auf der Segeberger Straße/B 432 zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Transporter gekommen, im Zuge dessen zwei Erwachsene schwer und zwei Kinder leicht verletzt wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei lenkte gegen 15:10 Uhr eine 39-Jährige aus dem Kreis Segeberg ihren VW Arteon in Richtung Bad Segeberg und geriet aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort stieß das Fahrzeug frontal mit einem entgegenkommenden VW Kastenwagen zusammen.

Die VW-Fahrerin und der 64-jährige Transporter-Fahrer, ebenfalls aus dem Kreis Segeberg, erlitten schwere Verletzungen und mussten durch die eingesetzten Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Zwei Kinder, die mit ihrer Mutter im Arteon mitfuhren, mussten mit leichten Verletzungen ebenfalls im Krankenhaus behandelt werden.

Die Einsatzkräfte richteten für die ersten Maßnahmen auf der Bundesstraße für eine Stunde eine Vollsperrung ein. Bis zum Abschluss der Unfallaufnahme blieb ein Fahrstreifen bis 18:30 Uhr gesperrt.

An den beiden Unfallfahrzeugen entstanden vorläufig geschätzte Sachschäden von über 50.000 Euro.

Die Polizei Nahe leitete ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein und übernimmt die weiteren Unfallermittlungen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell